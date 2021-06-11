Amazon дозволить співробітникам працювати з дому двічі на тиждень

Компанія Amazon надає своїм корпоративним працівникам більшу гнучкість щодо віддаленої роботи. Так, співробітники зможуть працювати віддалено два рази на тиждень.

Компанія заявила, що очікує від співробітників присутності в офісі три дні на тиждень. Двічі на тиждень вони зможуть працювати дистанційно. Керівництво визначить, коли саме співробітники працюватимуть з офісу.

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Корпоративні працівники, які не хочуть працювати в офісі три дні на тиждень, зможуть подати заявку на виняток. Крім того, деякі співробітники матимуть можливість працювати віддалено на постійній основі до чотирьох тижнів на рік.

Зауважимо, раніше Amazon застосовувала більш суворий підхід щодо організації роботи. У березні компанія наголосила, що її метою було "повернення до офісно-орієнтованої культури". Очікувалося, що деякі співробітники повернуться до офісу цього літа, а інші – до осені.

Компанія має на меті продовжувати розвиватися, оскільки отримує відгуки від працівників щодо нового досвіду роботи.

Як і всі компанії та організації по всьому світу, ми вперше проходимо кожен етап цієї пандемії, навчаємось і розвиваємось. Ми роздумували над тим, як збалансувати наше бажання забезпечити гнучкість роботи вдома та нашу впевненість, що ми найкраще залучаемо клієнтів, коли ми разом в офісі, – йдеться у записці Amazon.

Нещодавно Facebook заявила, що дозволить співробітникам працювати вдома, якщо їх роботу можна виконувати віддалено. Компанія має на меті розвивати гібридний офіс та дистанційну роботу.