Компания заявила, что ожидает от сотрудников присутствия в офисе три дня в неделю. Дважды в неделю они смогут работать дистанционно. Руководство определит, когда именно сотрудники будут работать из офиса.

На тему Facebook позволит сотрудникам работать удаленно после пандемии

Корпоративные работники, которые не хотят работать в офисе три дня в неделю, смогут подать заявку на исключение. Кроме того, некоторые сотрудники смогут работать удаленно на постоянной основе до четырех недель в году.

Отметим, ранее Amazon использовала более строгий подход к организации работы. В марте компания отметила, что ее целью было "возвращение к офисно-ориентированной культуре". Ожидалось, что некоторые сотрудники вернутся в офис этим летом, а другие – к осени.

Компания планирует продолжать развиваться, поскольку получает отзывы работников касательно нового опыта работы.

Как и все компании и организации по всему миру, мы впервые проходим каждый этап этой пандемии, учимся и развиваемся. Мы размышляли над тем, как сбалансировать наше желание обеспечить гибкость работы дома и нашу уверенность, что мы лучше привлекает клиентов, когда мы вместе в офисе,

– говорится в записке Amazon.

Недавно Facebook заявила, что позволит сотрудникам работать дома, если их задачи можно выполнять удаленно. Компания имеет целью развивать гибридный офис и дистанционную работу.