У квітні 2020 року компанія дозволила співробітникам продовжувати працювати дистанційно після завершення пандемії COVID-19. Головна умова – схвалення з боку менеджерів.

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Нещодавно у службовій записці працівникам Цукерберг виклав плани компанії щодо гібридного офісу та дистанційної роботи.

Минулий рік чітко продемонстрував, що хорошу роботу можна зробити в будь-якому місці. Ба більше, я доволі оптимістичний щодо масштабної віддаленої роботи, оскільки технології відеоконференцій та віртуальної реальності продовжують вдосконалюватися,

– написав Цукерберг.

Робота, яку неможливо виконати віддалено, зазвичай стосується тих співробітників, які працюють на апаратних пристроях або в центрах обробки даних Facebook.

Що ще зміниться