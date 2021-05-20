Перший у світі акумуляторний електричний локомотив скоротив споживання пального на 11%

Залізнична технологічна компанія Wabtec продемонструвала електричний локомотив, який може допомогти зменшити вуглецевий слід. Локомотив FLXdrive вже продемонстрував свою ефективність, адже зменшив споживання палива на 11%.
FLXDrive – перший у світі 100% акумуляторний локомотив. Його випробували як частину гібридної системи зі звичайними дизельними силовими агрегатами в долині Сан-Хоакін, штат Каліфорнія. Локомотив подолав понад 21 400 кілометрів.
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Характеристики локомотива
- 18 000 літій-іонних акумуляторних елементів, що живлять чотири осі;
- інтелектуальне управління потоком енергії для оптимізації ефективності;
- 2,4-мегават-годинну систему можна перезаряджати в депо так само як електромобіль;
- рекуперативна гальмівна система, яка дає змогу підзарядитися під час руху.
За даними Wabtec, 11% середнє скорочення споживання пального на весь поїзд еквівалентно 6 200 галонам заощадженого дизельного палива, або близько 69 тонн CO2.
Електричний локомотив FLXdrive є визначальним моментом для вантажних залізниць і прискорить перехід галузі до локомотивів з низьким та нульовим викидом,
– говорить головний технічний директор Wabtec Ерік Гебхардт.