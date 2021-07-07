Акселератор GCIP оголосив конкурс стартап-проєктів
Джерело:"Гурт"
Регіональний акселератор GCIP оголошує конкурс стартап-проєктів. Переможець отримає до 2 500 доларів на створення прототипу.
У конкурсі можуть взяти участь: студенти ЗВО, учні закладів загальної середньої освіти, малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше ніж 3 роки, організації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники. Головна мета конкурсу – пошук проєктів, що покликані захищати навколишнє середовище.
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Вимоги до учасників:
1. Стартап-проєкти повинні бути орієнтовані на впровадження "чистих" технологій: продуктів або послуг, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище шляхом:
- підвищення енергоефективності виробництва;
- сталого використання ресурсів (поводження з відходами включно);
- заходів щодо захисту навколишнього середовища).
В результаті, проєкту мають демонструвати скорочення викидів парникових газів та інших шкідливих речовин в навколишнє середовище.
2. Стартапи не повинні бути проєктами з реконструкції або реструктуризації чинних підприємств.
Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету за посиланням. Заявки приймаються з 14 червня по 15 липня 2021 року.Довідка: Конкурс реалізується регіональним акселератором GCIP для інновацій, технологій та стартапів у Івано-Франківській області, який створений на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за підтримки Організації об’єднаних націй з промислового розвитку (UNIDO).