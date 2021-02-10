В аеропорту Гонконгу 200-метровий міст перемістили за 5 годин: вражаюче відео

Джерело:Mammoet
В аеропорту Гонконгу провели транспортування мосту Sky Bridge. При тому, що 200-метрова конструкція важить аж понад 5 тисяч тонн, процес зайняв лише 5 годин.
Пішохідний міст перемістили на 3,5 кілометри. Відповідне відео опублікувала нідерландська компанія Mammoet, яка займалася транспортуванням.
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Процес здійснювали, використовуючи самохідний модульни транспортера. Задіяли 264 його осьові лінії, аби перемістити міст до місця остаточного монтажу.
Спочатку об'єкт встановили на перон аеропорту, опори забрали 10% ваги. Після цього міст підняли домкратом на 14,3 метри (висоту установки). Потім знову підняли та опустили в остаточне положення.
Як відбувалося переміщення мосту: дивіться відео Mammoet
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