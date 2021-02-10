В аеропорту Гонконгу 200-метровий міст перемістили за 5 годин: вражаюче відео

10 лютого 2021 , 22:37
Читать новость на русском

Джерело:

Mammoet

В аеропорту Гонконгу провели транспортування мосту Sky Bridge. При тому, що 200-метрова конструкція важить аж понад 5 тисяч тонн, процес зайняв лише 5 годин.

Пішохідний міст перемістили на 3,5 кілометри. Відповідне відео опублікувала нідерландська компанія Mammoet, яка займалася транспортуванням.

До теми Китайці показали, як перевозять морем величезну видобувну платформу: відео

Процес здійснювали, використовуючи самохідний модульни транспортера. Задіяли 264 його осьові лінії, аби перемістити міст до місця остаточного монтажу.

Спочатку об'єкт встановили на перон аеропорту, опори забрали 10% ваги. Після цього міст підняли домкратом на 14,3 метри (висоту установки). Потім знову підняли та опустили в остаточне положення.

Як відбувалося переміщення мосту: дивіться відео Mammoet

Що відомо про Mammoet

Дані з "Вікіпедії"

  • Це приватна нідерландська компанія, яка спеціалізується на підйомі та транспортуванні великогабаритних та важких предметів.
  • Mammoet – компанія з понад 200-річною історією. Її головний розташований у місті Утрехт.
  • Близько 5000 людей працюють у компанії по всьому світу – у приблизно 90 офісах та філіях.
  • Зараз Mammoet активно працює у нафтохімічній промисловості, енергетичному секторі, а також у морському та цивільному будівництві.