В аеропорту "Бориспіль" провели масштабні навчання: захоплююче відео

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулися масштабні аварійно-рятувальні навчання. У них взяли участь 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулися масштабні аварійно-рятувальні навчання. У них взяли участь 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників.

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Фахівці аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники відпрацьовували реагування в умовах, що близькі до реальних ситуацій. Вони діяли з максимальною віддачею. Головна мета – гарантія безпеки пасажирів.

Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі,

– йдеться у повідомленні.

Успішні тренування відбулися за участю представників: Державної служби надзвичайних ситуацій, Повітряних сил Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Червоного Хреста та Київського обласного центру медицини катастроф.

Масштабні навчання в аеропорту "Бориспіль": дивіться відео