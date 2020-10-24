Криза COVID-19 виступить каталізатором низки змін та перетворень в людському суспільстві. Очікується, що пандемія суттєво прискорить Четверту промислову революцію.

Як штучний інтелект переосмислює роль менеджера

Короновірусна риза змусила людей залишатися вдома і мінімізувати контакти для стримування поширення інфекції. Як результат – безконтактна технологія стане ще більш поширеною в суспільстві, повідомляє World Economic Forum.

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Найшвидше розповсюджуватимуться технології цифрової трансформації (DX), зокрема онлайн-конференції, віртуальна та доповнена реальність (VR та AR), робототехніка та штучний інтелект (AI), безпілотники та автоматизоване водіння.

Отже, які наслідки прискорення Четвертої промислової революції, спричиненої коронавірусною кризою?

Масове безробіття відбудеться через те, що технології робототехніки, штучного інтелекту, безпілотників та автоматизованого водіння поширюються в суспільстві у відповідь на кризу. Ця революція ліквідує багато робочих місць в різних галузях.

Слід зазначити, що багато людей зайняті на таких роботах, які залежать від застосування професійних знань та суджень, заснованих на логічному мисленні. Адвокати, бухгалтери, лікарі, фармацевти та інші професії не є винятком.

Хоча на щорічному засіданні Світового економічного форуму в Давосі та на Раді Глобальної програми було проведено широкий спектр обговорень, багато експертів погоджуються щодо трьох прогресивних здібностей, які неможливо замінити ШІ: гостинність, управління та творчість.

Саме тому нам потрібно придбати та вдосконалити більш витончені здібності в цих сферах, щоб вони не могли бути замінені ШІ.

Здатність здійснювати невербальну комунікацію

Іншими словами, потрібно вдосконалити здатність "слухати мовчазний голос клієнтів", розуміти те, що вони відчувають, і передавати теплі почуття, які перевершують слова.

Здатність виявляти глибоке співчуття до клієнтів

Це найважливіша здатність, яка дозволяє нам здійснювати невербальну комунікацію на найвищому рівні. Ці дві навички ніколи не зможе замінити ШІ.

Управління

ШІ повинен замінити працівників у таких завданнях, як: фінансовий менеджмент, управління матеріалами, управління людськими ресурсами та управління проєктами. Це сфери, в яких здібності ШІ в майбутньому перевершать можливості людей. Це спрямовуватиме людей до більш досконалих завдань управління, які не можна замінити ШІ. Наступні дві здібності відіграють ключову роль у цій галузі.

Здатність керувати зростанням

Це здатність підтримувати членів організації у розвитку їхніх навичок та професійному зростанні – це засновано на тренерських навичках.

Здатність підтримувати членів команди

Це здатність підтримувати відновлення членів організації, які переживають страждання внаслідок міжособистісних стосунків чи інших проблем – вона заснована на навичках консультування.

Що стосується творчості, ШІ ніколи не зможе замінити генія, включаючи такі навички, як винахід інноваційних технологій та пропозиції нових дизайнів. Однак такі здібності доступні для невеликої кількості людей.

Здатність здійснювати управління колективним інтелектом

Це здатність лідерів керувати членами організації, об'єднуючи їх, заохочуючи ділитися своїми знаннями та мудрістю, сприяючи появі нових знань та мудрості.

Життєво важливими елементами, що дозволяють продемонструвати цю навичку, є здатність висловити бачення, яке хвилює членів вашої організації; і здатність здійснювати управління власним его, створюючи середовище, в якому члени зможуть відійти від власного "Я" та співпрацювати один з одним.

Здатність реалізовувати нові ідеї в організації

Це здатність вийти за рамки простого пропонування нових ідей, привабливо представити ідею, вміло переконати начальника та плавно просунути організацію вперед до реалізації ідеї.

Насправді творчість, яка критично необхідна в корпоративній організації, передбачає набагато більше, ніж можливість пропонувати нові ідеї. Тут також потрібні дві інші здібності, які ніколи не можуть бути замінені ШІ: здатність здійснювати колективне управління інтелектом та здатність реалізовувати нові ідеї в організації.