Кризис COVID-19 выступит катализатором ряда изменений и преобразований в человеческом обществе. Ожидается, что пандемия существенно ускорит Четвертую промышленную революцию.

Как искусственный интеллект переосмысливает роль менеджера

Короновирусный кризис заставил людей оставаться дома и минимизировать контакты для сдерживания распространения инфекции. Как результат – бесконтактная технология станет еще более распространенной в обществе, сообщает World Economic Forum.

Читайте также: 6 навыков творческого мышления на пути к инновациям: книга, которая вдохновит вас на более

Быстрее всего будут распространяться технологии цифровой трансформации (DX), в том числе онлайн-конференции, виртуальная и дополненная реальность (VR и AR), робототехника и искусственный интеллект (AI), беспилотники и автоматизированное вождение.

Итак, какие последствия ускорения Четвертой промышленной революции, вызванной коронавирусным кризисом?

Массовая безработица состоится из-за того, что технологии робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников и автоматизированного вождения распространяются в обществе в ответ на кризис. Эта революция ликвидирует рабочие места в разных отраслях.

Следует отметить, что многие люди заняты на таких работах, которые зависят от применения профессиональных знаний и суждений, основанных на логическом мышлении. Адвокаты, бухгалтеры, врачи, фармацевты и другие профессии не является исключением.

Хотя на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе и на Совете Глобальной программы были проведены широкие обсуждения, многие эксперты соглашаются насчет трех прогрессивных способностей, которые невозможно заменить ИИ: гостеприимство, управление и творчество.

Именно поэтому нам нужно приобрести и усовершенствовать более изощренные способности в этих сферах, чтобы они не могли быть заменены ИИ.

Способность осуществлять невербальную коммуникацию

Иными словами, нужно усовершенствовать способность "слушать молчаливый голос клиентов", понимать, что они чувствуют, и передавать теплые чувства, которые превосходят слова.

Способность проявлять глубокое сочувствие к клиентам

Это важнейшая способность, которая позволяет нам осуществлять невербальную коммуникацию на высшем уровне. Эти два навыки никогда не сможет заменить ИИ.

Управление

ИИ должен заменить работников в таких задачах, как: финансовый менеджмент, управление материалами, управление человеческими ресурсами и управление проектами. Это сферы, в которых способности ИИ в будущем превзойдут возможности людей. Это направит людей к более совершенным задачам управления, которые нельзя заменить ИИ. Следующие две способности играют ключевую роль в этой области.

Способность управлять ростом

Это способность поддерживать членов организации в развитии их навыков и профессиональном росте – это основано на тренерских навыках.

Способность поддерживать членов команды

Это способность поддерживать восстановление членов организации, которые переживают страдания в результате межличностных отношений или других проблем – она ​​основана на навыках консультирования.

Что касается творчества, ИИ никогда не сможет заменить гения, включая такие навыки, как изобретение инновационных технологий и предложения новых дизайнов. Однако такие способности доступны для небольшого количества людей.

Способность осуществлять управление коллективным интеллектом

Это способность лидеров руководить членами организации, объединяя их, поощряя делиться своими знаниями и мудростью, способствуя появлению новых знаний и мудрости.

Жизненно важными элементами, позволяющими продемонстрировать этот навык, является способность выразить видение, которое волнует членов вашей организации; и способность осуществлять управление собственным эго, создавая среду, в которой члены смогут отойти от собственного "Я" и сотрудничать друг с другом.

Способность реализовывать новые идеи в организации

Это способность выйти за рамки простого предложения новых идей, привлекательно представить идею, умело убедить начальника и плавно продвинуть организацию вперед к реализации идеи.

На самом деле творчество, которое критически необходимо в корпоративной организации, предусматривает гораздо больше, чем возможность предлагать новые идеи. Здесь также нужны две другие способности, которые никогда не могут быть заменены ИИ: способность осуществлять коллективное управление интеллектом и способность реализовывать новые идеи в организации.