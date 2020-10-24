6 навыков, которые стоит развивать, чтобы вас не заменил искусственный интеллект
Кризис COVID-19 выступит катализатором ряда изменений и преобразований в человеческом обществе. Ожидается, что пандемия существенно ускорит Четвертую промышленную революцию.
Как искусственный интеллект переосмысливает роль менеджера
Короновирусный кризис заставил людей оставаться дома и минимизировать контакты для сдерживания распространения инфекции. Как результат – бесконтактная технология станет еще более распространенной в обществе, сообщает World Economic Forum.
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Итак, какие последствия ускорения Четвертой промышленной революции, вызванной коронавирусным кризисом?
Массовая безработица состоится из-за того, что технологии робототехники, искусственного интеллекта, беспилотников и автоматизированного вождения распространяются в обществе в ответ на кризис. Эта революция ликвидирует рабочие места в разных отраслях.
Следует отметить, что многие люди заняты на таких работах, которые зависят от применения профессиональных знаний и суждений, основанных на логическом мышлении. Адвокаты, бухгалтеры, врачи, фармацевты и другие профессии не является исключением.
Именно поэтому нам нужно приобрести и усовершенствовать более изощренные способности в этих сферах, чтобы они не могли быть заменены ИИ.
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Способность осуществлять невербальную коммуникацию
Иными словами, нужно усовершенствовать способность "слушать молчаливый голос клиентов", понимать, что они чувствуют, и передавать теплые чувства, которые превосходят слова.
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Способность проявлять глубокое сочувствие к клиентам
Это важнейшая способность, которая позволяет нам осуществлять невербальную коммуникацию на высшем уровне. Эти два навыки никогда не сможет заменить ИИ.
Управление
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Способность управлять ростом
Это способность поддерживать членов организации в развитии их навыков и профессиональном росте – это основано на тренерских навыках.
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Способность поддерживать членов команды
Это способность поддерживать восстановление членов организации, которые переживают страдания в результате межличностных отношений или других проблем – она основана на навыках консультирования.
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Способность осуществлять управление коллективным интеллектом
Это способность лидеров руководить членами организации, объединяя их, поощряя делиться своими знаниями и мудростью, способствуя появлению новых знаний и мудрости.
Жизненно важными элементами, позволяющими продемонстрировать этот навык, является способность выразить видение, которое волнует членов вашей организации; и способность осуществлять управление собственным эго, создавая среду, в которой члены смогут отойти от собственного "Я" и сотрудничать друг с другом.
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Способность реализовывать новые идеи в организации
Это способность выйти за рамки простого предложения новых идей, привлекательно представить идею, умело убедить начальника и плавно продвинуть организацию вперед к реализации идеи.
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