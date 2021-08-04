ЗСУ передали партію відремонтованих танків БМП-2

Збройні сили України отримали чергову партію відремонтованих бойових машин піхоти БМП-2. Роботи виконало держпідприємство "Житомирський бронетанковий завод".

Зазначається, що капітальний ремонт здійснили якісно та у відведені терміни. Роботи проводилися згідно з нормативними документами та відповідно до технологічного процесу капітального ремонту. Контролем процесу опікувалася служба управління якістю підприємства та військовою прийомкою.

Не пропустіть Для ВМС України відремонтували два кораблі: деталі

Про техніку

БМП-2 – радянська гусенична бойова машина піхоти. Основне призначення техніки – транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою в умовах застосування зброї масового ураження, зокрема ядерної, спільних дій з танками під час бою.

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" спеціалізується на капітальному ремонті та модернізації бронетанкового озброєння та техніки. Компанія входить до складу державного концерну "Укроборонпром".