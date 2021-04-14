ЗСУ передали модернізований вертоліт МІ-8МТ

Збройні сили України отримали модернізований вертоліт Мі-8МТ. Ремонтні роботи виконало державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон". Вертоліт передали армійській авіації Сухопутних військ.

В межах виконаних робіт гвинтокрил отримав українські системи активного та пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення та броньовані плити вітчизняного виробництва.

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Фахівці заводу обладнали вертоліт МІ-8МТ двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком. Крім того, вертоліт обладнали твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації, який може вести запис переговорів членів екіпажу.

Інші характеристики

сучасний радіовисотомір;

високонадійна короткохвильова радіостанція;

система десантування у два потоки через вантажні стулки;

авіаційний пошуковий прожектор;

опція швидкого дооснащення вертольота сучасним імпортним метеолокатором з метою виконання польотів у складних погодних умовах.

Відтепер гвинтокрил відповідає вимогам ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" займається капітальним ремонтом, переобладнанням та модернізацією вертольотів та обладнання. Це єдине в Україні підприємство, яке володіє технологією повного циклу капітального ремонту вертольотів конструкції М.Л. Міля (Мі-2, Мі-8, Мі-14, Мі-17, Мі-24, Мі-35 та Мі-26). Винятком є ремонт головних редукторів та авіаційних двигунів. Компанія входить до складу Укроборонпрому.