ЗСУ передали модернізований гелікоптер Мі-8МТВ

3 липня 2021 , 18:44
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Джерело:

Defense Express

Фахівці заводу "Авіакон" провели модернізацію багатоцільової машини Мі-8МТВ. Гелікоптер вже передали українській армії.

Оновлений гвинтокрил зможе виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІСАО. Крім того, в перспективі він зможе працювати в складних метеорологічних умовах.

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Що зробили

В межах модернізації вдалося:

  • провести капітальний ремонт техніки;
  • посилити захист гелікоптера та членів екіпажу від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення (ПЗРК та авіаційні ракети класу "повітря-повітря" ближньої дії) та стрілецької зброї;
  • вдосконалити радіонавігаційне обладнання та покращити можливості виконувати десантні й пошуково-рятувальні операції.
  • встановити нову систему супутникової навігації (два комплекти);
  • обладнати машину аварійним радіомаяком;
  • встановити твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації для запису переговорів членів екіпажу та радіолокаційний відповідач.

За словами експертів, на гелікоптер також можна встановити новітній метеолокатор, який дозволить використовувати техніку у складних метеорологічних умовах. Це може бути швидко втілена в життя при потребі.

Додамо, раніше "Авіакон" вже модернізував схожу бойову машину Мі-8МТ для Сухопутних військ Збройних Сил України.

Довідка: Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" – державне підприємство, що спеціалізується на авіаційній промисловості. Компанія входить до складу держконцерну "Укроборонпром".
Автор: Катерина Сердюк