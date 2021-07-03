ЗСУ передали модернізований гелікоптер Мі-8МТВ
3 липня 2021 , 18:44Читать новость на русском
Джерело:Defense Express
Фахівці заводу "Авіакон" провели модернізацію багатоцільової машини Мі-8МТВ. Гелікоптер вже передали українській армії.
Оновлений гвинтокрил зможе виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІСАО. Крім того, в перспективі він зможе працювати в складних метеорологічних умовах.
Варте уваги Артилерія відпрацювала протидію ворожій піхоті та техніці
Що зробили
В межах модернізації вдалося:
- провести капітальний ремонт техніки;
- посилити захист гелікоптера та членів екіпажу від ракет з інфрачервоними голівками самонаведення (ПЗРК та авіаційні ракети класу "повітря-повітря" ближньої дії) та стрілецької зброї;
- вдосконалити радіонавігаційне обладнання та покращити можливості виконувати десантні й пошуково-рятувальні операції.
- встановити нову систему супутникової навігації (два комплекти);
- обладнати машину аварійним радіомаяком;
- встановити твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації для запису переговорів членів екіпажу та радіолокаційний відповідач.
За словами експертів, на гелікоптер також можна встановити новітній метеолокатор, який дозволить використовувати техніку у складних метеорологічних умовах. Це може бути швидко втілена в життя при потребі.
Додамо, раніше "Авіакон" вже модернізував схожу бойову машину Мі-8МТ для Сухопутних військ Збройних Сил України.Довідка: Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" – державне підприємство, що спеціалізується на авіаційній промисловості. Компанія входить до складу держконцерну "Укроборонпром".