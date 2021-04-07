ЗСУ передали 5 модернізованих танків Т-64 та Т-72

"Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ) здійснив капітальний ремонт п’яти танків Т-64 та Т-72. Модернізовану техніку передали українським військовим.

Цьогоріч ЛБТЗ вже вдруге модернізував бойові машини для Міноборони України. Перша партія передбачала 10 одиниць військової техніки.

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Що покращили

Підкреслюють, що модернізація проведена з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування. В межах ремонтних робіт фахівці:

укомплектували танки сучасними системами управління вогнем;

встановили системи внутрішнього і зовнішнього зв’язку та комунікації;

обладнали техніку приладами денного та нічного бачення;

оснастили танки камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.

Для ЗСУ модернізували 5 танків Т-64 ТА Т-72 / Фото Укроборонпром

У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 мільйонів гривень у грошовому еквіваленті,

– зазначає директор підприємства Віктор Андрощук.

"Львівський бронетанковий завод" – державне підприємство, яке виготовляє та ремонтує військову техніку. Постачає броньовані пожежні машини ГПМ-72 та ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Лев" і "Зубр" й тактичну броньовану колісну машину "Дозор-Б". Крім того, завод здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і низки спеціальних інженерних машин. Підприємство входить до складу Укроборонпрому.