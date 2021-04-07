ВСУ передали 5 модернизированных танков Т-64 И Т-72
"Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) осуществил капитальный ремонт пяти танков Т-64 и Т-72. Модернизированную технику передали украинским военным.
Источник:Укроборонпром
В этом году ЛБТЗ уже второй раз модернизировал боевые машины для Минобороны Украины. Первая партия предусматривала 10 единиц военной техники.
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Что улучшили
Подчеркивают, что модернизация проведена с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования. В рамках ремонтных работ специалисты:
- укомплектовали танки современными системами управления огнем;
- установили системы внутренней и внешней связи и коммуникации;
- оборудовали технику приборами дневного и ночного видения;
- оснастили танки камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой.
Для ВСУ модернизировали 5 танков Т-64 И Т-72 / Фото Укроборонпром
В первом квартале завод перевыполнил производственный план на более 20 миллионов гривен в денежном эквиваленте,
– отмечает директор предприятия Виктор Андрощук.
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