"Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ) осуществил капитальный ремонт пяти танков Т-64 и Т-72. Модернизированную технику передали украинским военным.

В этом году ЛБТЗ уже второй раз модернизировал боевые машины для Минобороны Украины. Первая партия предусматривала 10 единиц военной техники.

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Что улучшили

Подчеркивают, что модернизация проведена с опережением графика и в условиях ограниченного финансирования. В рамках ремонтных работ специалисты:

укомплектовали танки современными системами управления огнем;

установили системы внутренней и внешней связи и коммуникации;

оборудовали технику приборами дневного и ночного видения;

оснастили танки камерами заднего вида, спутниковой навигацией и динамической защитой.

Для ВСУ модернизировали 5 танков Т-64 И Т-72 / Фото Укроборонпром

В первом квартале завод перевыполнил производственный план на более 20 миллионов гривен в денежном эквиваленте,

– отмечает директор предприятия Виктор Андрощук.

Справка: "Львовский бронетанковый завод" – государственное предприятие, которое производит и ремонтирует военную технику. Поставляет бронированные пожарные машины ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированные ремонтно-эвакуационные машины "Лев" и "Зубр" и тактическую бронированную колесную машину "Дозор-Б". Кроме того, завод осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков Т-72, ​​Т-64 и ряда специальных инженерных машин. Предприятие входит в состав Укроборонпрома.