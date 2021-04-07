ЗСУ передали 5 модернізованих танків Т-64 та Т-72
"Львівський бронетанковий завод" (ЛБТЗ) здійснив капітальний ремонт п’яти танків Т-64 та Т-72. Модернізовану техніку передали українським військовим.
Джерело:Укроборонпром
Цьогоріч ЛБТЗ вже вдруге модернізував бойові машини для Міноборони України. Перша партія передбачала 10 одиниць військової техніки.
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Що покращили
Підкреслюють, що модернізація проведена з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування. В межах ремонтних робіт фахівці:
- укомплектували танки сучасними системами управління вогнем;
- встановили системи внутрішнього і зовнішнього зв’язку та комунікації;
- обладнали техніку приладами денного та нічного бачення;
- оснастили танки камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.
Для ЗСУ модернізували 5 танків Т-64 ТА Т-72 / Фото Укроборонпром
У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 мільйонів гривень у грошовому еквіваленті,
– зазначає директор підприємства Віктор Андрощук.
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