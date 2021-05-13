ЗСУ передали український безпілотник "Лелека": буде серійне виробництво

Збройним силам України передали на озброєння вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Лелека-100". Крім цього, у країні планують запустити його серійне виробництво.

Відповідний документ 11 травня підписав міністр оборони Андрій Таран. Він наголосив, що "Лелека" – це вже відомий дрон, перевірений у бойових умовах.

До теми "Антонов" розробляє вітчизняний безпілотник – аналог Bayraktar TB2

Урядовець зазначив, що сучасна війна продемонструвала перевагу застосування розвідувальних і ударних безпілотників у єдиній системі із іншими підрозділами.

"Лелека" – це "очі" й "вуха" на полі бою для вирішення завдань з аеророзвідки, картографування місцевості,

– підкреслив він.

Й додав, що цей безпілотний комплекс може патрулювати, передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу.

"Він допомагає артилерії влучно вражати цілі уже з другого пострілу. Важливо, що ми прийняли на озброєння зразок, який вже випробували у реальних бойових умовах" – пояснив Таран.

Чим особливий "Лелека-100"

Комплекс перебував в експлуатації ЗСУ з 2016 року. Українські військові успішно застосовували його у районі проведення операції ООС.

Це – військовий багатофункціональний безпілотник, розробка української компанії DeViRo. Його використовуватимуть, зокрема, для розв'язання завдань з аеророзвідки.

У Міноборони наголосили, що "Лелека-100" стійкий до погодних умов й може виконувати завдання навіть в умовах підвищеної хмарності та дощу, у будь-який час доби.

Завдяки додатковим захисним характеристикам, якими володіє український безпілотник, його не зможуть перехопити засоби радіоелектронної боротьби.

Серійне виробництво в Україні

За словами міністра оборони, окрім прийняття на озброєння позитивно вирішили й питання щодо можливості серійного виробництва цього безпілотника в Україні.

Його здійснюватимуть на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Очікуємо, що постачання комплексів в ЗСУ розпочнеться уже у 2021 році,

– сподівається Таран.

"У нашому народі кажуть "лелека – щастя в сім'ю". Сподіваюсь, цей "Лелека" потішить нашу армійську родину", – підсумував очільник Міноборони.