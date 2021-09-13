Розроблений сінгапурським стартапом AiTreat робот EMMA – це масажист на базі штучного інтелекту, який допомагає пацієнтам полегшити біль та розслабитись. Використовуючи спеціальні датчики та тривимірний зір, EMMA вимірює жорсткість м'язів та визначає точки напруги у людському організмі, підбираючи інтенсивність та тривалість масажу індивідуально для кожного пацієнта.

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Чи замінять роботи справжніх масажистів

Винахідник робота EMMA Альберт Чжан сподівається, що його розробка зможе забезпечити послідовні, недорогі масажні процедури, які стануть частиною зростаючої тенденції світової профілактичної медицини. Разом з тим науковець не хоче, щоб штучний інтелект у майбутньому замінив справжніх фахівців, а лише допомагав у профілактиці захворювань та лікуванні.

Один масажист може обслуговувати лише одного пацієнта, однак з допомогою EMMA фахівці здатні приймати до чотирьох людей одночасно,

– розповідає Чжан.

З нагрітими до температури від 38 до 40 градусів софт-тач модулями EMMA, пацієнти, за словами винахідника, можуть навіть не помітити різниці зі справжнім масажистом. Розробка допомагає фахівцям зекономити час, а пацієнтам – гроші. Зараз 11 роботів-масажистів встановлені у 8 різних клініках Сінгапуру, і розробка має попит у практиків із США та Китаю.

Роботи-масажисти EMMA встановлені у 8 клініках / Фото CNN

Суперечлива практика

У 2018 році традиційна медицина була визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Хоча такі практики широко застосовуються по всьому світу протягом багатьох років, досі існує брак регулювання та безпекових перевірок як на національних, так і на міжнародному рівнях.

Рішення ВООЗ спричинило чимало суперечок всередині медичної спільноти. Фахівці, які виступають проти визнання традиційної медицини, вказують на брак наукових досліджень та фактичних доказів ефективності стародавніх терапій.

Роботизація та технологізація традиційних практик є безцінними для майбутнього цієї галузі медицини. Технології допомогли б збирати дані та тестувати фактичну ефективність традиційних терапій. Разом з тим, більшість фахівців переконані, що штучний інтелект ніколи не зможе повністю витіснити лікарів, навіть у галузі неінвазивної профілактичної медицини.