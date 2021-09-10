Використані пелюшки негативно впливають на зміну клімату, адже через вміст продуктів життєдіяльності людей вони виділяють шкідливі парникові гази, такі як метан. Натомість унікальна технологія Leafyline використовує теплі органічні хімікати, які перетворюють брудні підгузки у корисні матеріали.

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Проблема використаних пелюшок

Команда новаторів вирішила подолати проблему брудних підгузків, бо дізналася, що, потрапляючи на смітники, вони розкладаються понад 5 століть.

Не вистачає належних способів боротьби з брудними підгузками, і наразі їх переважно скидають. Таким чином, ми відзначили необхідність боротися з ними, особливо тому, що в Кенії вони також потрапляють у річки, що викликають хвороби, які передаються через воду, і взагалі становлять загрозу для суспільства,

– сказав один з трьох засновників Leafylife Пітер Гачанджа.



Команда новаторів розробила технологію переробки вживаних підгузків / Фото Leafylife

Екологічний та економічно вигідний процес

Відсутність обладнання та належного лабораторного простору тривалий час гальмували прогрес компанії.



Технологію розробляли у "спартанських" умовах / Фото Leafylife

Приблизно 9 місяців вони проводили експерименти у відрах, щоб знайти найкраще рішення. А коли досягли бажаного, то відвезли все у лабораторію і створили паливо, яке на 76% знижує викиди вуглецю у порівнянні з гасом та деревним вугіллям.



Паливо з перероблених підгузків має нижчий рівень викидів вуглецю / Фото Leafylife

До того ж процес економічно обґрунтований, адже передбачає меншу витрату енергії та води, ніж інші хімічні процеси.



Паливо з перероблених підгузків / Фото Leafylife

Команда має великі плани налагодити процес утилізації підгузків у Кенії. Також вони сподіваються, що їхні рішення впровадять в усьому світі. Далі новатори візьмуться вирішувати проблеми інших відходів, щоб зрештою зменшити викиди шкідливих парникових газів.



Будівельний матеріал з перероблених підгузків / Фото Leafylife

Глобальна проблема зі шкідливими викидами

Якщо ж темпи зростання шкідливих викидів лишатимуться такими, як зараз, то до 2050 року середня температура у світі зросте на 1,5 градуса за Цельсієм. Це пророкує Міжурядова група з питань зміни клімату при ООН. Такі зміни можуть призвести до зменшення урожайності рослин та змін у світових екосистемах.