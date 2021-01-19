На Житомирщині побудують завод, який виготовлятиме веганське м'ясо: інвестор, деталі
У Житомирській області розпочали впровадження нових інвестиційних та інноваційних проєктів. Так, нідерландські інвестори мають намір побудувати завод з виробництва веганського м'яса.
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Чому це важливо
За словами Віталія Бунечка, інвестори зацікавлені у розміщенні своїх підприємств та представництв великих концернів на території Житомирщини. Головна мета представників влади – ефективно співпрацювати з бізнесом: супроводжувати та підтримувати інвесторів, легально та відповідально працювати задля розвитку та процвітання області.
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