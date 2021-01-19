Варте уваги: Українська компанія виготовлятиме штучне м'ясо: особливості, ціна

Чому це важливо

За словами Віталія Бунечка, інвестори зацікавлені у розміщенні своїх підприємств та представництв великих концернів на території Житомирщини. Головна мета представників влади – ефективно співпрацювати з бізнесом: супроводжувати та підтримувати інвесторів, легально та відповідально працювати задля розвитку та процвітання області.

Відзначимо, у 2020 році обсяг капітальних інвестицій, які отримала Житомирщина, склав 6 мільярдів гривень. Так, бізнес забезпечив області понад 10 тисяч робочих місць.