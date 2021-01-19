Новое производство веганского продукта начнут в Барановском районе. Весной 2021 будут заниматься регистрацией соответствующего общества. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

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Почему это важно

По словам Виталия Бунечка, инвесторы заинтересованы в размещении своих предприятий и представительств крупных концернов на территории Житомирщины. Главная цель представителей власти – эффективно сотрудничать с бизнесом: сопровождать и поддерживать инвесторов, легально и ответственно работать для развития и процветанием области.

Отметим, в 2020 году объем капитальных инвестиций, которые получила Житомирщина, составил 6 миллионов гривен. Так, бизнес обеспечил области более 10 тысяч рабочих мест.