Українське місто відправить 100 кілограмів батарейок на переробку до Європи

У Житомирі зібрали 100 кілограмів відпрацьованих батарейок, їх передадуть на переробку в Румунію. Таку ініціативу місто підтримує вже не вперше.

Збір відбувався у рамках культурно-урбаністичного фестивалю "Майстерня міста Житомира". Його проводять у місті вже кілька років поспіль.

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Організатори проєкти прагнуть привернути увагу містян до проблем довкілля, зберегти його від токсичних відходів, підвищити загальний рівень екологічної свідомості.

До кінця травня 2021 року батарейки відправлять на румунський завод GreenWee. Там їх перероблять, аби повторно використані у промисловості такі метали:

цинк;

марганець;

кадмій;

нікель;

літій;

свинець

Зауважимо, що GreenWee розташований неподалік міста Бузау, Румунія. Там переробляють стару електронну техніку, а з 2011 року – й батарейки.



Завод працює вже майже 15 років / Фото GreenWee

Важливий приклад

Як наголосила Валентина Седляр із департаменту економічного розвитку, дуже важливо, що ці батарейки не будуть забруднювати навколишнє середовище.

Навіть такий невеличкий крок вагою у 100 кілограмів зможе показати приклад ефективного поводження з небезпечними відходами,

– підкреслила вона.

У міській раді Житомира сподіваються, що на цьому проєкт не зупинятиметься, а жителі міста й надалі матимуть можливість проявити свою свідомість.

Вчені з'ясували, що лише 1 батарейка може забруднити приблизно 16 квадратних метрів землі. При цьому, наслідки будуть відчутними впродовж десятиліть.