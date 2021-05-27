Сбор проходил в рамках культурно-урбанистического фестиваля "Мастерская города Житомира". Его проводят в городе уже несколько лет подряд.

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Организаторы проекта стремятся привлечь внимание горожан к проблемам окружающей среды, сохранить ее от токсичных отходов, повысить общий уровень экологического сознания.

К концу мая 2021 батарейки отправят на румынский завод GreenWee. Там их переработают, чтобы повторно использованы в промышленности такие металлы:

цинк;

марганец;

кадмий;

никель;

литий;

свинец.

Заметим, что GreenWee расположен недалеко от города Бузау, Румыния. Там перерабатывают старую электронную технику, а с 2011 года – и батарейки.

Завод работает уже почти 15 лет / Фото GreenWee

Важный пример

Как отметила Валентина Седляр из департамента экономического развития, очень важно, что эти батарейки не будут загрязнять окружающую среду.

Даже такой небольшой шаг весом в 100 килограммом сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами,

– подчеркнула она.

В городском совете Житомира надеются, что на этом проект не будет останавливаться, а жители города и в дальнейшем иметь возможность проявить свою сознательность.

Справка. Ученые выяснили, что лишь 1 батарейка может загрязнить около 16 квадратных метров земли. При этом, последствия будут ощутимы в течение десятилетий.