Сбор проходил в рамках культурно-урбанистического фестиваля "Мастерская города Житомира". Его проводят в городе уже несколько лет подряд.

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Организаторы проекта стремятся привлечь внимание горожан к проблемам окружающей среды, сохранить ее от токсичных отходов, повысить общий уровень экологического сознания.

К концу мая 2021 батарейки отправят на румынский завод GreenWee. Там их переработают, чтобы повторно использованы в промышленности такие металлы:

  • цинк;
  • марганец;
  • кадмий;
  • никель;
  • литий;
  • свинец.

Важный пример

Как отметила Валентина Седляр из департамента экономического развития, очень важно, что эти батарейки не будут загрязнять окружающую среду.

Даже такой небольшой шаг весом в 100 килограммом сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами,
– подчеркнула она.

В городском совете Житомира надеются, что на этом проект не будет останавливаться, а жители города и в дальнейшем иметь возможность проявить свою сознательность.