Сбор проходил в рамках культурно-урбанистического фестиваля "Мастерская города Житомира". Его проводят в городе уже несколько лет подряд.
К теме Украинец производит бумагу из опавших листьев: школьная идея стала успешным стартапом
Организаторы проекта стремятся привлечь внимание горожан к проблемам окружающей среды, сохранить ее от токсичных отходов, повысить общий уровень экологического сознания.
К концу мая 2021 батарейки отправят на румынский завод GreenWee. Там их переработают, чтобы повторно использованы в промышленности такие металлы:
- цинк;
- марганец;
- кадмий;
- никель;
- литий;
- свинец.
Важный пример
Как отметила Валентина Седляр из департамента экономического развития, очень важно, что эти батарейки не будут загрязнять окружающую среду.
Даже такой небольшой шаг весом в 100 килограммом сможет показать пример эффективного обращения с опасными отходами,
– подчеркнула она.
В городском совете Житомира надеются, что на этом проект не будет останавливаться, а жители города и в дальнейшем иметь возможность проявить свою сознательность.