Засновник Alibaba Джек Ма зник після критики китайської влади: деталі
Китайський мільярдер та засновник інтернет-ритейлера Alibaba Джек Ма два місяці не з'являвся на публіці після того, як розкритикував державну фінансову систему та виступив за реформи. Останнє повідомлення підприємця у Twitter датується 10 жовтня.
Джек Ма не зміг взяти участь в авторському конкурсі для африканських підприємців Africa's Business Heroes. Замість нього крісло у журі посіла співзасновниця Alibaba Люсі Пен, пише Financial Times.
Варте уваги: Чому вам не потрібно бути, як Стів Джобс: "ефект німба" та інші помилки в гонитві за успіхом
Ant GroupДочірня компанія китайського технологічного гіганта Alibaba, заснованого Джеком Ма. Вона займається розвитком платіжних систем та поставляє фінансові послуги для 700 мільйонів користувачів на місяць. В кінці жовтня компанія потрапила під посилений контроль китайських регуляторів.
Поділитися новиною