Китайський мільярдер та засновник інтернет-ритейлера Alibaba Джек Ма два місяці не з'являвся на публіці після того, як розкритикував державну фінансову систему та виступив за реформи. Останнє повідомлення підприємця у Twitter датується 10 жовтня.

Джек Ма не зміг взяти участь в авторському конкурсі для африканських підприємців Africa's Business Heroes. Замість нього крісло у журі посіла співзасновниця Alibaba Люсі Пен, пише Financial Times.

Варте уваги: Чому вам не потрібно бути, як Стів Джобс: "ефект німба" та інші помилки в гонитві за успіхом

Представник компанії відзначив, що Ма не з'явився на фіналі шоу 1 січня 2021 року "через складнощі з розкладом". Ба більше, його фото видалили з офіційної сторінки проєкту. Що сталося? 24 жовтня 2020 року у Шанхаї Джек Ма відкрито розкритикував фінансову систему КНР за стримування інновацій та порівняв банки з "ломбардами". Це сталося за декілька тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO) його компанії Ant Group. Джек Ма / Фото gettyimages

Ant Group Дочірня компанія китайського технологічного гіганта Alibaba, заснованого Джеком Ма. Вона займається розвитком платіжних систем та поставляє фінансові послуги для 700 мільйонів користувачів на місяць. В кінці жовтня компанія потрапила під посилений контроль китайських регуляторів.