Основатель Alibaba Джек Ма исчез после критики китайских властей: детали
Китайский миллиардер и основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма два месяца не появлялся на публике после того, как раскритиковал государственную финансовую систему и выступил за реформы. Последнее сообщение предпринимателя в Twitter датируется 10 октября.
Джек Ма не смог принять участие в авторском конкурсе для африканских предпринимателей Africa's Business Heroes. Вместо него кресло в жюри заняла соучредитель Alibaba Люси Пен, пишет Financial Times.
Примечательно Почему вам не нужно быть, как Стив Джобс: "эффект нимба" и другие ошибки в погоне за успехом
Представитель компании отметил, что Ма не появился на финале шоу 1 января 2021 года "из-за сложностей с расписанием". Более того, его фото удалили с официальной страницы проекта.
Что произошло?
24 октября 2020 в Шанхае Джек Ма открыто раскритиковал финансовую систему КНР за сдерживание инноваций и сравнил банки с "ломбардами". Это произошло за несколько недель до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) его компании Ant Group.
Ant GroupДочерняя компания китайского технологического гиганта Alibaba, основанного Джеком Ма. Она занимается развитием платежных систем и поставляет финансовые услуги для 700 миллионов пользователей в месяц. В конце октября компания попала под усиленный контроль китайских регуляторов.
Поделиться новостью