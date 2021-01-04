Китайский миллиардер и основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма два месяца не появлялся на публике после того, как раскритиковал государственную финансовую систему и выступил за реформы. Последнее сообщение предпринимателя в Twitter датируется 10 октября.

Джек Ма не смог принять участие в авторском конкурсе для африканских предпринимателей Africa's Business Heroes. Вместо него кресло в жюри заняла соучредитель Alibaba Люси Пен, пишет Financial Times.

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Представитель компании отметил, что Ма не появился на финале шоу 1 января 2021 года "из-за сложностей с расписанием". Более того, его фото удалили с официальной страницы проекта.

Что произошло?

24 октября 2020 в Шанхае Джек Ма открыто раскритиковал финансовую систему КНР за сдерживание инноваций и сравнил банки с "ломбардами". Это произошло за несколько недель до запланированного первичного публичного размещения акций (IPO) его компании Ant Group.

Джек Ма / Фото gettyimages

Ant Group Дочерняя компания китайского технологического гиганта Alibaba, основанного Джеком Ма. Она занимается развитием платежных систем и поставляет финансовые услуги для 700 миллионов пользователей в месяц. В конце октября компания попала под усиленный контроль китайских регуляторов.