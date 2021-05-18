Плати й обирай: створили додаток, який дозволяє "керувати" життям знаменитостей

У Канаді у тестовому режимі запустили додаток NewNew. Він дозволяє ухвалювати важливі рішення за інших людей, переважно – знаменитостей. Однак, за це доведеться заплатити.

NewNew – це розробка Кортні Сміт, підприємниці з Лос-Анджелеса. Застосунок описують як "фондовий ринок, на якому можна придбати акції життя реальних людей, аби контролювати їхні рішення".

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Орієнтований цей додаток на публічних особистостей – письменників, художників, музикантів, блогерів тощо. Таких "творців", як їх називають у додатку, зареєстровано наразі близько 100.

Використовуючи NewNew, їм тісніше ніж в інших соціальних мережах вдається взаємодіяти зі своїми шанувальниками. Ба більше, все це можна монетизувати.

"Творець" записує відео з питанням та подає на вибір 2 варіанти. Підписники можуть голосувати й платити необмежену кількість разів. Яким би не був результат – гроші не повертають.

Кожен раз, коли проводиться голосування, "творець" отримує гроші. NewNew стягує певну комісію, скільки саме – наразі невідомо.

Користувач може запропонувати "творцю" й щось інше на свій розсуд, за це доведеться заплатити від 20 доларів. Втім, якщо цю пропозицію відхилять, гроші не стягуватимуть.



Кортні Сміт, співзасновниця та виконавча директорка NewNew / Фото NewNew

Відгуки про застосунок

Письменник Брендон Вонг, наприклад, використовував голосування на NewNew, аби вирішити, у якому жанрі писати, як розвинути свій сюжет чи навіть які імена обрати персонажам.

Бувало, що він не міг вирішити, що замовити на вечерю. Тож попросив своїх підписників у NewNew обрати за нього. Більшість проголосувала за корейську їжу – кожен заплатив по 5 доларів.

Я не міг вибрати між китайською та корейською, тож мені це помогло. Я також використовував NewNew, аби вирішити, який одягнути,

– розповів письменник.

Вонг пояснив, що приєднався до NewNew ще у березні й відтоді відправляє 3 – 4 опитування на тиждень. Зараз у нього вже понад 1 700 голосів від підписників.

"NewNew вигідна усім сторонам. 5 доларів – це невелика оплата за те, аби повеселитися й отримати винагороду", – підкреслила Кортні Сміт, співзасновниця та виконавча дирекорка.

NewNew вдалося залучити інвестиції від Пітера Тіля –співзасновника PayPal, інвестиційного фонду Andreessen Horowitz й актора Вілла Сміта. Технічну підтримку надав Snapchat.