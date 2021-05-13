Розробники наголосили, що застосунок – це авторський контент українською та російською мовами. Вони запевнили, що у ньому немає містики чи езотерики.
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Всередині багато безплатного контенту – базовий курс, класи від професійних спікерів та всі SOS- практики,
– розповіла Олена Перевозчикова, яка керує MindSelf.
"Ми зробили все у вільному доступі, бо це є наша соціальна місія", – наголосила головна виконавча директорка.
Базовий курс включає такі медитації: "Спостерігаючи за диханням", "Скануючи тіло", "Ментальний фітнес", "Цінність присутності", "Не оцінюючи", "Терпіння", "Повернення до себе".
А розділ про управління стресом – "Місце внутрішньої тиші", "Стрес у тілі", "Стрес в емоціях", "Самоставлення у стресі", "Інтерпретації та прогнози", "Без марної боротьби", "Здорова рівновага".
Додаток пропонує низку медитацій / Скриншот
Коротко про MindSelf
Розробники MindSelf заявили, що це мобільний застосунок, який за допомогою медитації допомагає:
- управляти стресом та увагою;
- підвищувати усвідомленість;
- підтримувати ментальне благополуччя.
Програма пропонує послідовну та практичну допомогу для користувачів. Особливістю додатку є HR-панель для вивчення групового прогресу, а також система стрес-моніторингу.