Перший у Східній Європі: на Закарпатті побудують завод з виготовлення дронів

Джерело:фейсбук DJI
Компанія DJI, яка займається виготовленням безпілотних літальних апаратів, побудує завод в Україні. Автори проєкту мають намір налагодити комерційне виробництво дронів як всередині країни, так і для країн Східної та Західної Європи.
Зауважують, що для реалізації задуму Україну обрали невипадково, адже саме тут присутній стабільний попит на безпілотники, наприклад, у сільському господарстві.
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Вибір України зумовлений вигідним географічним розташуванням, невисоким рівнем заробітної плати, у порівнянні з Шеньчжень (місто, де розташована штаб-квартира компанії – ред.), і економічними реформами уряду, який взяв курс на цифровізацію країни й режим максимального сприяння інвестиціям,
– зазначає керівник SZ DJI Technology Co., Ltd. Ван Тао.
Завдяки домовленостям уряду України та Китаю є можливість уникнути подвійного оподаткування – це підвищить ефективність роботи виробництва і значно знизить логістичні витрати на доставку продукції до Європи.Одним з головних продуктів заводу буде дрон DJI Agras T20, який здатний розпилювати добрива зі швидкістю до 6 літрів за хвилину. Він володіє найкращим співвідношенням ціни та можливостей на світовому ринку.
За словами розробників, завод планують запустити у 2022 році. Очікують, що вже за рік виробнича потужність становитиме 40 тисяч дронів на місяць.