Перший у Східній Європі: на Закарпатті побудують завод з виготовлення дронів

Компанія DJI, яка займається виготовленням безпілотних літальних апаратів, побудує завод в Україні. Автори проєкту мають намір налагодити комерційне виробництво дронів як всередині країни, так і для країн Східної та Західної Європи.

Зауважують, що для реалізації задуму Україну обрали невипадково, адже саме тут присутній стабільний попит на безпілотники, наприклад, у сільському господарстві.

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Що відомо про проєкт

майбутній завод побудують у селі Тарнівці, що в передмісті Ужгорода;

будівництво реалізовує британське архітектурне бюро Foster + Partners;

загальна площа об'єкту становить близько 200 000 квадратних метрів;

підрахували, що будівництво обійдеться щонайменше у 75 000 000 доларів;

зведення заводу забезпечить додаткові 1 200 робочих місць для жителів Закарпатської області.

Вибір України зумовлений вигідним географічним розташуванням, невисоким рівнем заробітної плати, у порівнянні з Шеньчжень (місто, де розташована штаб-квартира компанії – ред.), і економічними реформами уряду, який взяв курс на цифровізацію країни й режим максимального сприяння інвестиціям,

– зазначає керівник SZ DJI Technology Co., Ltd. Ван Тао.

Завдяки домовленостям уряду України та Китаю є можливість уникнути подвійного оподаткування – це підвищить ефективність роботи виробництва і значно знизить логістичні витрати на доставку продукції до Європи.

Одним з головних продуктів заводу буде дрон DJI Agras T20, який здатний розпилювати добрива зі швидкістю до 6 літрів за хвилину. Він володіє найкращим співвідношенням ціни та можливостей на світовому ринку.

За словами розробників, завод планують запустити у 2022 році. Очікують, що вже за рік виробнича потужність становитиме 40 тисяч дронів на місяць.