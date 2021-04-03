Первый в Восточной Европе: в Закарпатье построят завод по изготовлению дронов
Компания DJI, которая занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, построит завод в Украине. Авторы проекта намерены наладить коммерческое производство дронов как для Украины, так и для стран Восточной и Западной Европы.
Источник:фейсбук DJI
Отмечают, что для реализации замысла Украину выбрали неслучайно, ведь именно здесь имеет место стабильный спрос на беспилотники, например, в сельском хозяйстве.
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Что известно о проекте
- будущий завод построят в селе Тарновцы, что в пригороде Ужгорода;
- строительство реализует британское архитектурное бюро Foster + Partners;
- общая площадь объекта составляет около 200 000 квадратных метров;
- подсчитали, что строительство обойдется минимум в 75 000 000 долларов;
- сведение завода обеспечит дополнительные 1 200 рабочих мест для жителей Закарпатской области.
Выбор Украины обусловлен выгодным географическим расположением, невысоким уровнем заработной платы, по сравнению с Шэньчжэнь (город, где находится штаб-квартира компании – ред.), и экономическими реформами правительства, которое взяло курс на цифровизацию страны и режим максимального благоприятствования инвестициям,
– отмечает руководитель SZ DJI Technology Co., Ltd. Ван Тао.
Благодаря договоренностям правительства Украины и Китая есть возможность избежать двойного налогообложения – это повысит эффективность работы производства и значительно снизит логистические затраты на доставку продукции в Европу.
По словам разработчиков, завод планируют запустить в 2022 году. Ожидается, что уже через год производственная мощность составит 40 000 беспилотников в месяц.
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