Компания DJI, которая занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов, построит завод в Украине. Авторы проекта намерены наладить коммерческое производство дронов как для Украины, так и для стран Восточной и Западной Европы.

Отмечают, что для реализации замысла Украину выбрали неслучайно, ведь именно здесь имеет место стабильный спрос на беспилотники, например, в сельском хозяйстве.

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Что известно о проекте

будущий завод построят в селе Тарновцы, что в пригороде Ужгорода;

строительство реализует британское архитектурное бюро Foster + Partners;

общая площадь объекта составляет около 200 000 квадратных метров;

подсчитали, что строительство обойдется минимум в 75 000 000 долларов;

сведение завода обеспечит дополнительные 1 200 рабочих мест для жителей Закарпатской области.

Выбор Украины обусловлен выгодным географическим расположением, невысоким уровнем заработной платы, по сравнению с Шэньчжэнь (город, где находится штаб-квартира компании – ред.), и экономическими реформами правительства, которое взяло курс на цифровизацию страны и режим максимального благоприятствования инвестициям,

– отмечает руководитель SZ DJI Technology Co., Ltd. Ван Тао.

Благодаря договоренностям правительства Украины и Китая есть возможность избежать двойного налогообложения – это повысит эффективность работы производства и значительно снизит логистические затраты на доставку продукции в Европу.

Одним из главных продуктов завода будет дрон DJI Agras T20, который способен распылять удобрения со скоростью до 6 литров в минуту. Он обладает лучшим соотношением цены и возможностей на мировом рынке.

По словам разработчиков, завод планируют запустить в 2022 году. Ожидается, что уже через год производственная мощность составит 40 000 беспилотников в месяц.