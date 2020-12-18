Заборона пластикових пакетів в Україні: міністр розкрив деталі
Найближчим часом Рада у другому читанні розгляне законопроєкт про обмеження використання пластикових пакетів в Україні. Що він передбачає – пояснив міністр захисту довкілля та природних ресурсів.
Зокрема, хочуть обмежити обіг надлегких пластикових пакетів та легких – до 50 мікронів завтовшки. Про це очільник у інтерв'ю 24 каналу розповів Роман Абрамовський.
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Крім цього, мають намір також ввести адміністративно-господарські санкції для тих, хто розповсюджує ці пакети. Переважно це – торговельні мережі, пояснив урядовець.
Хочуть заборонити й оксобіорозкладні пакети, які розкладається на мікропластик. Він ще більш недружній до довкілля, адже одразу потрапляє в їжу. І зрештою – в організм людей та тварин.
За словами Абрамовського, водночас може з'явитися екологічне маркування біорозкладних пакетів, які не забруднюють довкілля. Врешті хочуть дійти до того, аби обмежити використання цього пластику.
А надлегкі та легкі пакети важко сортувати, вони розлітаються по територіях. Їх складно зібрати вторинно, переробити взагалі практично неможливо, лише 1% таких пакетів переробляються, наголосив міністр.
Коли почне діяти заборона
Якщо законопроєкт підтримають у другому читанні, заборона на пластикові пакети попередньо почне діяти через 9 місяців після ухвалення.
За цей час відбуватиметься поступовий перехід на екологічніші альтернативи. Наприклад – пакети та торбинки багаторазового використання, паперові пакети, а також біорозкладні.
Повне інтерв'ю з міністром Абрамовським: дивіться відео 24 каналу
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