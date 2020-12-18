В ближайшее время Рада во втором чтении рассмотрит законопроект об ограничении использования пластиковых пакетов в Украине. Что он предусматривает – пояснил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В частности, хотят ограничить оборот сверхлегких пластиковых пакетов и легких – до 50 микрон толщиной. Об этом глава в интервью 24 каналу рассказал Роман Абрамовский.

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Кроме этого, намерены также ввести административно-хозяйственные санкции для тех, кто распространяет эти пакеты. Преимущественно это – торговые сети, пояснил чиновник.

Хотят запретить и оксобиорозкладни пакеты, которые разлагаются на микропластик. Он еще более недружественный к окружающей среде, ведь сразу попадает в пищу. И конце концов – в организм людей и животных.

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По словам Абрамовского одновременно может появиться экологическая маркировка биоразлагаемых пакетов, которые не загрязняют окружающую среду. В конце хотят дойти до того, чтобы ограничить использование этого пластика.

Сверхлегкие и легкие пакеты трудно сортировать, они разлетаются по территориям. Их сложно собрать вторично, переработать вообще практически невозможно, только 1% таких пакетов перерабатываются, подчеркнул министр.

Когда начнет действовать запрет

Если законопроект поддержат во втором чтении, запрет на пластиковые пакеты предварительно начнет действовать через 9 месяцев после принятия.

За это время будет происходить постепенный переход на экологичнее альтернативы. Например – пакеты и сумки многоразового использования, бумажные пакеты, а также биоразлагаемые.

Полное интервью с министром Абрамовский: смотрите видео 24 канала​