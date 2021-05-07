"Зелені" інвестиції через енергосервіс окупаються за 2–3 роки, – YASNO

Модернізувати виробництво, знизити витрати на енергоресурси та скоротити викиди українські підприємства можуть за допомогою "зелених" інвестицій через послугу енергосервісу. Про це розповів директор з розвитку енергопостачальника YASNO Олександр Онищенко.

За словами експерт, YASNO через механізм енергосервісу інвестував 500 мільйонів гривень в 80 енергоефективних проєктів, забезпечивши підприємствам клієнтів 300 мільйонами гривень економії на рік. Зниження енерговитрат становить від 25 до 90% для окремих ділянок виробництва і будівель. Термін окупності таких проєктів становить 2–3 роки.

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Про послугу

Послуга енергосервісу полягає в тому, що YASNO фінансує на 50–80% і виконує енергоефективний проєкт "під ключ", гарантує досягнення економії й забезпечує обслуговування встановленого в рамках проєкту обладнання. Повернення інвестицій відбувається внаслідок частини досягнутої економії.

Як приклади Олександр Онищенко навів проєкти, які YASNO профінансував і виконав "під ключ" для металургійних, гірничодобувних, енергетичних підприємств і будівель бюджетної сфери.

Модернізація промислового освітлення з переходом на LED-технології дає економію в 70–90% електроенергії. Установка перетворювачів частоти для насосів і конвеєрів – це приблизно 35–50% заощадження електроенергії. Використання сучасних компресорів дозволяє зменшити на 38% витрати електроенергії для пневматичного обладнання. Енергоефективні пальники зменшують витрати природного газу на 35%. Відповідно, скорочуються і екологічні викиди,

– розповів представник YASNO.

Він додав, що кожен 1 мільйон євро енергосервісних інвестицій в середньому допомагає скоротити витрати електроенергії на 11,5 мільйона кВт·год на рік. Для порівняння – стільки ж потрібно вкласти, щоб виробити 1,2 мільйона кВт·год "зеленої" енергії на сонячних електростанціях або 3,5 мільйона кВт·год – на вітроелектростанціях. Допомагаючи клієнтам оптимізувати енергоспоживання, YASNO робить свій внесок у поліпшення екології.

: YASNO постачає електроенергію і газ, а також пропонує рішення з енергоефективності та електромобільності для 3,5 мільйона клієнтів в Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Черкаській і Харківській областях.