По словам эксперта, YASNO через механизм энергосервиса инвестировал 500 миллионов гривен в 80 энергоэффективных проектов, обеспечив предприятиям клиентов 300 миллионами гривен экономии в год. Снижение энергозатрат составляет от 25 до 90% для отдельных участков производства и зданий. Срок окупаемости таких проектов составляет 2–3 года.

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Об услуге

Услуга энергосервиса заключается в том, что YASNO финансирует на 50-80% и выполняет энергоэффективный проект "под ключ", гарантирует достижение экономии и обеспечивает обслуживание установленного в рамках проекта оборудования. Возврат инвестиций происходит за счет части достигнутой экономии.

В качестве примеров Александр Онищенко привел проекты, которые YASNO профинансировал и выполнил "под ключ" для металлургических, горнодобывающих, энергетических предприятий и зданий бюджетной сферы.

Модернизация промышленного освещения с переходом на LED-технологии дает экономию в 70–90% электроэнергии. Установка преобразователей частоты для насосов и конвейеров – это порядка 35–50% экономии электроэнергии. Использование современных компрессоров позволяет уменьшить на 38% затраты электроэнергии для пневматического оборудования. Энергоэффективные горелки уменьшают расход природного газа на 35%. Соответственно сокращаются и экологические выбросы, – рассказал представитель YASNO.

Он добавил, что каждый 1 миллион евро энергосервисных инвестиций в среднем помогает сократить расходы электроэнергии на 11,5 миллиона кВт·ч в год. Для сравнения – столько же нужно вложить, чтобы произвести 1,2 миллиона кВт·ч "зеленой" энергии на солнечных электростанциях или 3,5 миллиона кВт·ч – на ветроэлектростанциях. Помогая клиентам оптимизировать энергопотребление, YASNO делает свой вклад в улучшение экологии.

Справка: YASNO поставляет электроэнергию и газ, а также предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для 3,5 миллиона клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черкасской и Харьковской областях.