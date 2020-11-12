У японському місті Таккікава використовують роботів-вовків, щоб відлякати ведмедів, які стали дедалі частіше з'являтися у околицях.

Вперше ведмедів на околицях Такікави помітили у вересні. Після цього влада вирішила придбати 2 роботів Monster Wolf, повідомляє Daily Mail.

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Міська влада запевнила, що це рішення дало результат – відтоді ведмедів поблизу міста ніхто більше не бачив. "Монстр-вовк" має чотири лапи, кошлате тіло, біляву гриву та червоні очі, які світяться.

Довідка. У 2020 році ведмеді кілька разів нападали на людей в Японії, є 2 жертви. Уряду довелося скликати екстрену нараду, щоб усунути загрозу.

Робот Monster Wolf, обладнаний детекторами руху. Коли вони активуються, він повертає голову, та видає звуки, схожі на вовче виття та шум машин. З 2018 року компанія Ohta Seiki продала близько 70 таких "вовків".

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Таку активність ведмедів пояснюють тим, що вони шукають їжу перед зимою сплячкою. Ймовірно, підійти ближче до міст у її пошуках змусило те, що в дикій природі стає все менше жолудів і горіхів.