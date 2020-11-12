Японці створили робота-монстра, щоб відлякувати ведмедів: моторошне відео
У японському місті Таккікава використовують роботів-вовків, щоб відлякати ведмедів, які стали дедалі частіше з'являтися у околицях.
Вперше ведмедів на околицях Такікави помітили у вересні. Після цього влада вирішила придбати 2 роботів Monster Wolf, повідомляє Daily Mail.
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Міська влада запевнила, що це рішення дало результат – відтоді ведмедів поблизу міста ніхто більше не бачив. "Монстр-вовк" має чотири лапи, кошлате тіло, біляву гриву та червоні очі, які світяться.
Робот Monster Wolf, обладнаний детекторами руху. Коли вони активуються, він повертає голову, та видає звуки, схожі на вовче виття та шум машин. З 2018 року компанія Ohta Seiki продала близько 70 таких "вовків".
Звірі втікають від робота-вовка: дивіться відео Daily Mail
Як виглядає робот Monster Wolf: дивіться відео The Telegraph
Таку активність ведмедів пояснюють тим, що вони шукають їжу перед зимою сплячкою. Ймовірно, підійти ближче до міст у її пошуках змусило те, що в дикій природі стає все менше жолудів і горіхів.
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