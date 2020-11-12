В японском городе Таккикава используют роботов-волков, чтобы отпугнуть медведей, которые стали все чаще появляться в окрестностях.

Впервые медведей в окрестностях города Такикава заметили в сентябре. После этого власти решили приобрести 2 роботов Monster Wolf, сообщает Daily Mail.

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Городская власть заверила, что это решение дало результат – с тех пор медведей вблизи города никто больше не видел. "Монстр-волк" имеет четыре лапы, лохматое тело, белокурую гриву и красные глаза, которые светятся.

Справка. В 2020 году медведи несколько раз нападали на людей в Японии, есть 2 жертвы. Правительству пришлось созвать экстренное совещание, чтобы устранить угрозу.

Робот Monster Wolf оборудован детекторами движения. Когда они активируются, он поворачивает голову, и издает звуки, похожие на волчий вой и шум машин. С 2018 году компания Ohta Seiki продала около 70 таких "волков".

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Как выглядит робот Monster Wolf: смотрите видео The Telegraph

Такую активность медведей объясняют тем, что они ищут пищу перед зимой спячкой. Вероятно, подойти ближе к городам в ее поисках заставило то, что в дикой природе становится все меньше желудей и орехов.