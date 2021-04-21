Японці навчили робота-кур'єра самостійно їздити ліфтом: фото, відео

Джерело:NHK
Мережа магазинів Seven-Eleven в Японії випробовує робота-кур'єра. Він може самостійно пересуватися будівлями, зокрема – використовувати ліфт.
Наразі проєкт запустили в одній із офісних будівель у Токіо. Там на 34 поверсі розташований магазин Seven-Eleven.
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Аби зробити замовлення, потрібно використати додаток на смартфоні. Працівники мережі доставлять його на будь-який поверх будинку.Довідка. Для цього вони залишать його у спеціальному "багажному" відділенні робота Seven-Eleven та відправлять до клієнта.
Робот-кур'єр не потребує допомоги людей, аби дістатися до вказаного місця. Адже він підключений до ліфтової системи будинку.
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Розробка, яку використовує Seven-Eleven / Фото CNET Japan
У Seven-Eleven наголосили, що мають намір використовувати результати випробування для розробки безпілотних доставок для ще складніших середовищ.
Напередодні міжнародний холдинг Modern Expo з головним офісом в українському Луцьку показав концепт інноваційного робота-кур'єра Mebius.
У компанії переконані, що майбутнє служб доставки – за роботизованими системами. Там вирішили взятися за сервіси, які полегшують життя.