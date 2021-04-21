Сеть магазинов Seven-Eleven в Японии испытывает робота-курьера. Он может самостоятельно передвигаться зданиями, в частности – использовать лифт.

Сейчас проект запустили в одной из офисных зданий в Токио. Там на 34 этаже расположен магазин Seven-Eleven.

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Тестовый запуск проекта

Чтобы сделать заказ, нужно использовать приложение на смартфоне. Работники сети доставят его на любой этаж дома.

Справка. Для этого они оставят заказ в специальном "багажном" отделении работа Seven-Eleven и отправят к клиенту.

Робот-курьер не нуждается в помощи людей, чтобы добраться до указанного места. Ведь он подключен к лифтовой системы дома.

Японцы тестируют робота-курьера: смотрите видео​

Разработка, которую использует Seven-Eleven / Фото CNET Japan

В Seven-Eleven отметили, что намерены использовать результаты испытания для разработки беспилотных поставок для еще более сложных сред.

Робот-курьер от украинцев

Накануне международный холдинг Modern Expo с главным офисом в украинском Луцке показал концепт инновационного робота-курьера Mebius.

В компании убеждены, что будущее служб доставки – за роботизированными системами. Там решили взяться за услуги, которые облегчают жизнь.