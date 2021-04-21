Японцы научили робота-курьера самостоятельно ездить лифтом: фото, видео
Сеть магазинов Seven-Eleven в Японии испытывает робота-курьера. Он может самостоятельно передвигаться зданиями, в частности – использовать лифт.
Источник:NHK
Сейчас проект запустили в одной из офисных зданий в Токио. Там на 34 этаже расположен магазин Seven-Eleven.
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Тестовый запуск проекта
Чтобы сделать заказ, нужно использовать приложение на смартфоне. Работники сети доставят его на любой этаж дома.
Робот-курьер не нуждается в помощи людей, чтобы добраться до указанного места. Ведь он подключен к лифтовой системы дома.
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Разработка, которую использует Seven-Eleven / Фото CNET Japan
В Seven-Eleven отметили, что намерены использовать результаты испытания для разработки беспилотных поставок для еще более сложных сред.
Робот-курьер от украинцев
Накануне международный холдинг Modern Expo с главным офисом в украинском Луцке показал концепт инновационного робота-курьера Mebius.
В компании убеждены, что будущее служб доставки – за роботизированными системами. Там решили взяться за услуги, которые облегчают жизнь.
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