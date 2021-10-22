У японському ресторані гостей обслуговуватимуть роботи-офіціанти

Японська мережа Skylark випробує роботів-офіціантів у своїх закладах. Вони функціонуватимуть у ресторанах Токіо з наступного року.

Головна мета – вирішення проблеми нестачі робочої сили в умовах пандемії СOVID-19. Крім того, інноваційне рішення дозволить скоротити контакти між клієнтами та персоналом, тим самим – знизити ризик передачі вірусів.

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Деталі

Інвестиції у проєкт з безпілотного обслуговування склали 380 мільйонів доларів. До кінця 2022 року рішення охопить 3 000 сімейних ресторанів, що належать Skylark Holdings. Роботи-офіціанти будуть залучені на усіх етапах обслуговування. Так, вони самостійно:

Консультуватимуть гостей щодо меню; Прийматимуть замовлення; Подаватимуть їжу; Забиратимуть посуд; Розраховуватимуть відвідувачів.

Skylark – не перша компанія, яка запроваджує таке рішення. Раніше роботів розпочали використовувати в італійських ресторанах Saizeriya та японських закладах Yakiniku no Watami.