Японські вчені надрукували шматок яловичини на біологічному 3D-принтері

Команда вчених з Японії надрукували на тривимірному біопринтері шматок яловичини Вагю. Для цього вони використали стовбурові клітини корів.

Надрукований стейк виглядає точнісінько як справжній, передаючи специфічне розташування м’язів та жиру. Дослідники вірять, що ця технологія може стати альтернативою традиційно вирощеній яловичині.

Читайте також Без дротів та розеток: в Японії створили кімнату, яка здатна заряджати гаджети

Друкування яловичини Вагю

Для створення м’яса команда вчених з Університету Осаки використали 2 типи стовбурових клітин з певних порід корів Вагю. Маніпулюючи ними, вони змогли "вмовити" їх перетворитись на кожен тип клітин, необхідний для вирощування м’яса. Окремі волокна м’язів, жиру та кровоносних судин були біодруковані шарами, які повторювали ідеальний виріз Вагю.

Використовуючи гістологічну структуру яловичини Вагю як схему, ми розробили метод 3D-друку, який може створювати індивідуальні складні структури,

– сказав провідний автор дослідження Дон-Хі Кан.

Але яке м’ясо на смак – наразі залишається загадкою.



Друкована яловичина / Фото Resou Osaka

Чим цінна яловичина Вагю