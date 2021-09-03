Автори розробки – вчені з Токійського і Мічиганського університетів. Матеріали дослідження опубліковані в журналі Nature.

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Як це працює

Команда вчених запропонувала технологію, що відома як багаторежимний квазістатичний порожнинний резонанс. Для реалізації задуму використали спеціальні компоненти – зосереджені конденсатори. Їх вбудували в порожнини стін кімнати, що виконані з провідних матеріалів. В результаті отримали тривимірне магнітне поле, яке циркулює навколо мідного полюса в центрі кімнати одночасно за і проти годинникової стрілки – це допомагає усунути мертві зони. Котушкові приймачі, прикріплені до таких пристроїв, як телефони й лампочки, можуть вловлювати це магнітне поле, щоб отримувати від нього енергію.

Бездротова зарядна кімната зсередини / Фото Токійського університету

Випробування

Фахівці протестували своє рішення в кімнаті розміром 3x3x2 метри. Експеримент продемонстрував, що ефективність передачі енергії не менше 50% в 98% обсягу кімнати. Ще у двох відсотках показник не опускався нижче 37 відсотків. Вихідна потужність може досягати 50 ватів та більше. Дослідники підкреслюють, що під час зарядки гаджетами можна користуватися.

Важливо! Система є абсолютно безпечною – зафіксований рівень магнітного поля був дещо нижчим ніж той, який допускається Федеральною комісією зі зв'язку США. Відтак технологія жодним чином не впливає на здоров'я людини.

Застосування технології

Розробники усвідомлюють, що середньостатистичний споживач навряд чи захоче оснащувати цілу кімнату алюмінієвими стінами, аби користуватися величезною бездротовою зарядкою. Ба більше, сьогодні на ринку представлені настінні панелі, які випромінюють мікрохвилі на пристрої на відстань до 10 метрів або ж блок Xiaomi Mi Air Charge. На їх думку, технологію можна використовувати на невеликих ділянках, до прикладу – у шафах, які заряджатимуть пристрої всередині. Крім того, "бездротова зарядна кімната" стане корисним інноваційним рішенням для спеціалізованих приміщень, таких як фабрики, які можуть живити обладнання без кабелів.