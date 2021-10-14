Японська авіакомпанія введе квиток "ол інклюзів" менше ніж за 200 доларів
14 жовтня 2021 , 22:08Читать новость на русском
Джерело:SoraNews24
Японська авіакомпанія Peach запускає у продаж "абонемент", який включає необмежену кількість польотів. Скористатися послугою можуть 150 перших покупців.
Продажі стартують 19 жовтня, а вартість спеціального квитка – 182 долари. Він дозволяє власникам літати куди завгодно по 33 внутрішніх маршрутах Peach в Японії. Мандрувати туристи зможуть впродовж листопада.
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Деталі
Авіакомпанія Peach літає по всій країні – від Хоккайдо до Окінави. Крім того, нова пропозиція дасть змогу подорожувати літаком дешевше, аніж надшвидкісним потягом.
Компанія пропонує два тарифи:
- Light (182 долари) – у вартість входить лише квиток на переліт;
- Standard (262 долари) – дозволяє вільно обирати місце у літаку та гарантує безкоштовний провіз багажу.