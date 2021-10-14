Японська авіакомпанія введе квиток "ол інклюзів" менше ніж за 200 доларів

14 жовтня 2021 , 22:08
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Джерело:

SoraNews24

Японська авіакомпанія Peach запускає у продаж "абонемент", який включає необмежену кількість польотів. Скористатися послугою можуть 150 перших покупців.

Продажі стартують 19 жовтня, а вартість спеціального квитка – 182 долари. Він дозволяє власникам літати куди завгодно по 33 внутрішніх маршрутах Peach в Японії. Мандрувати туристи зможуть впродовж листопада. 

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Деталі

Авіакомпанія Peach літає по всій країні – від Хоккайдо до Окінави. Крім того, нова пропозиція дасть змогу подорожувати літаком дешевше, аніж надшвидкісним потягом.

Компанія пропонує два тарифи:

  • Light (182 долари) – у вартість входить лише квиток на переліт;
  • Standard (262 долари) – дозволяє вільно обирати місце у літаку та гарантує безкоштовний провіз багажу.
Примітно, що ця вартість актуальна лише для перших 30 квитків. Інші коштуватимуть вже 262 та 350 доларів відповідно.

 

Автор: Катерина Сердюк