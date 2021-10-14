Продажи стартуют 19 октября, а стоимость специального билета – 182 доллара. Он позволяет владельцам летать куда угодно по 33 внутренних маршрутах Peach в Японии. Путешествовать туристы смогут в течение ноября.

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Детали

Авиакомпания Peach летает по всей стране – от Хоккайдо до Окинавы. Кроме того, новое предложение позволит путешествовать самолетом дешевле, чем сверхскоростным поездом.

Компания предлагает два тарифа:

Light (182 доллара) – в стоимость входит только билет на перелет;

Standard (262 доллара) – позволяет свободно выбирать место в самолете и гарантирует бесплатный провоз багажа.

Примечательно, что эта стоимость актуальна только для первых 30 билетов. Другие будут стоить уже 262 и 350 долларов соответственно.