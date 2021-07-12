У Японії запрацює сервіс аеротаксі вже до 2025 року

У Японії до 2025 року запрацює сервіс повітряних електротаксі. Влада планує випробувати, сертифікувати та випустити на маршрути літальні апарати VoloCity від компанії Volocopter.

Авіакомпанія Japan Airlines вклала кошти у німецького розробника Volocopter з метою надання послуг аеротаксі на комерційній основі.

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Випробування

Електричні гвинтокрили Volocopter тестуватимуть в префектурі Міе. Саме там вже дозволені випробувальні польоти на окремих ділянках. З часом повітряне таксі доставлятиме пасажирів з аеропорту в райони міста.

Тестові польоти відбуватимуться в радіусі до 20 кілометрів, згодом – аеротаксі курсуватиме й в прилеглі міста в радіусі від 50 до 150 кілометрів.

Що відомо про вертоліт VoloCity

здатний перевозити двох осіб загальною масою не більше 200 кілограм;

може проходити відстань до 35 кілометрів;

рухається зі швидкістю 110 кілометрів за годину;

оснащений дев'ятьма акумуляторними блоками, які призводять до руху 18 лопатей ротора;

для заміни батарей потрібно не більше ніж 5 хвилин.

Крім того, компанія Japan Airlines планує навчати пілотів і здійснювати контрактні авіаперевезення. Головна складність полягає у сертифікації та чітких правилах експлуатації подібних літальних апаратів. Це питання має врегулювати влада.