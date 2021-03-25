Японська компанія Yanmar представила прототип пасажирського катера на 12 персон з двигуном, який працює на водні. Його спустили на воду біля узбережжя Кунісакі в префектурі Оіта.

Минулого року компанія Yanmar оголосила, що розглядає питання розвитку морської системи на водневих паливних елементах з виробничої лінії Toyota Mirai.

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Ймовірно, рішення мотивоване планом уряду про перехід до вуглецево-нейтральної економіки до 2050 року. Його частиною є розвиток більш чистої енергетики та енергетичних технологій. Одним з видів палива, яке демонструє перспективу, є водень.

Японія та Корея вже інвестують значні кошти у водень як джерело палива для транспортних засобів. Так, Yanmar прагне застосувати силову установку паливних елементів Toyota Mirai для морських цілей.

У Японії спустили на воду перший катер з водневим двигуном / Фото Yanmar

Що відомо про судно

Компанія встановила систему паливних елементів, що складається з модулів автомобіля Mirai на прогулянковому човні EX38A:

вміщує до 12 людей;

важить 7,9 тонни;

довжина становить 12,39 метра, а ширина – 3,4 метра.

Для прототипу двигун 6CXBS-GT замінили на електричну силову установку потужністю 250 кВт. Паливний елемент полімерного електроліту складається з двох модулів. На борту судна розташовано вісім водневих баків.

Це перше судно на водневих паливних елементах, який схвалено Міністерством землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії.