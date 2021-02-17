В реальному часі: штучний інтелект навчили прогнозувати наслідки цунамі

Новий алгоритм на основі штучного інтелекту допоможе миттєво прогнозувати наслідки цунамі у реальному час. Він розроблений за допомогою Fugaku, найшвидшого суперкомп'ютера у світі.

Над винаходом працювали дослідники з Японії. Адже регіон, у якому розташована ця країна, схильний до високої сейсмічної активності. Цунамі там – постійна загроза.

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Алгоритм допоміг команді вчених створити 20 000 ймовірних сценаріїв цунамі, які використали як навчальні дані для моделі штучного інтелекту.

Варто зауважити, що алгоритм, зокрема, використовувався для вивчення та підтвердження даних щодо форми хвиль цунамі під час землетрусу.

Це призвело до створення ШІ, який міг передбачати затоплення майже в реальному часі з високою просторовою роздільною здатністю.

Хоча модель необхідно навчити заздалегідь на Fugaku, її також можна завантажити на звичайні комп'ютери та передати дані про форму хвилі для виконання прогнозів лічені секунди.

Це продемонстрували при моделюванні сильного землетрусу та цунамі, які обрушилися на Токійську затоку. Отримані дані порівняли з моделюванням повені, розробленим японським урядом.



Зліва – припущення уряду, справа – прогнози ШІ / Фото Fujitsu

Той факт, що алгоритм можна використовувати на звичайних комп'ютерах, є ключем до планів розробників щодо передачі інструменту в руки груп реагування на стихійні лиха.

Рятувальні служби матимуть можливість використовувати його для прогнозування впливу повеней на будівлі, дороги та іншу інфраструктуру майже в реальному часі.

Коротко про суперкомп'ютер Fugaku:

Напередодні в Японії неподалік Фукусіми двічі стався потужний землетрус. Через це без світла залишилося майже мільйон будинків. Є постраждалі.

Дані з "Вікіпедії"