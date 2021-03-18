У Японії розробили робота, який може намалювати картину: відео

Японські винахідники створили робота, який створює витвори мистецтва за допомогою штучного інтелекту. Для цього він використовує фарби, пензлики, полотно та власний набір "цінностей". Пристрій представлять на виставці SXSW 2021 в межах демонстрації Todai To Texas.

Наразі робот працює як з акриловою фарбою, так і з аквареллю, а також самостійно змішує колір з водою.

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Про проєкт

AI Painting Project – розробка фахівців IBM Japan, Токійського університету та Yamaha Motors. Вони спеціалізуються на машинному навчанні, робототехніці та мистецтві. За словами розробників, робот на основі ШІ може відкрити світові нові категорії мистецтва та естетики, повністю створені машинами.

Зображення, над яким працює робот, не генерується випадковим чином. Воно базується на конкретній концепції. Роботу можна дати конкретні вказівки щодо майбутньої картини – це визначить складність фарбування, що вплине на кінцевий результат. Наприклад, якщо обмежити робота (він зможе використати 30 мазків), вдасться створити більш абстрактний витвір мистецтва. Натомість при розширенні можливостей до 300 мазків вийде більш реалістична картина.

У Японії розробили робота, який може намалювати картину: дивіться відео

Todai To Texas – це офіційна програма Токійського університету, яка щороку відбирає і впроваджує перспективні інноваційні проєкти та стартапи.