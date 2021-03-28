В Японії водіям електрокарів дозволять безкоштовно паркуватися у нацпарках

Японська влада вирішила посприяти власникам екологічно чистих автомобілів. Їм дозволять безкоштовно паркувати свій транспорт у низці національних парків.

Відповідне рішення напередодні ухвалило міністерство у справах довкілля Японії. Воно набуде чинності вже у квітні 2021 року.

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Подробиці про ініціативу

Рішення підтримали у рамках зусиль щодо популяризації транспортних засобів, які не виділяють у повітря вуглекислий газ.

Парковки для екологічних авто у національних парках в Японії будуть безкоштовними протягом усього робочого дня.

"Електромобілі та авто на паливних елементах зможуть безкоштовно паркуватися на 16 автостоянках у 10 національних парках і 2 національних садах", – уточнили у відомстві.

Японія без бензинових авто

Кількість проданих в Японії електромобілів та автомобілів на паливних елементах набагато менша, ніж, наприклад, у Німеччині чи Китаї.

Ранішу в японському уряді заявили, що хочуть, аби їхня країна стала вуглецево-нейтральною до 2050 року. Саме тому там мають намір заборонити бензинові автомобілі.

Чиновники розраховують, що зробити це вдасться приблизно через 15 років. Уряд також поставив за мету скоротити викиди у країні на 80% до середини XXI століття.

Екологічні розробки японців