Японія розробляє унікальний електричний танкер: чому це важливо

У Японії розробляють перший електричний танкер завдовжки 62 метри, який використовуватимуть для доставки палива в Токійську затоку.

Перші два електричні судна розробляються на замовлення Asahi Tanker в межах японського проєкту e5. Силову установку розробляє Kawasaki Heavy Industries.

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Що відомо

Кожен танкер водотоннажністю 500 тонн буде оснащений двома літій-іонними акумуляторними батареями Orca ESS потужністю 1740 кВт/год виробництва Corvus Energy. Судно розвиватиме крейсерську швидкість у 19 км/год.

Відзначають, що судна e5 не лише не вироблятимуть шкідливих викидів, а й будуть створювати менше вібрацій та шуму, що забезпечить комфортні умови на борту для екіпажу. Крім того, на випадок стихійного лиха в районі Токійської затоки корабель може забезпечувати електроенергією аварійні служби.

Відзначають, що електрифікація цієї індустрії – вагомий крок на шляху до зниження глобальних викидів та запобігання зміні клімату.

Наразі два танкери перебувають у процесі розробки. Будівництвом займаються компанії KOA Industry Co. Ltd. та Imura. Перше судно планують ввести в експлуатацію наступного року, а друге – у 2023 році.