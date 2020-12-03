Минуло понад 7 місяців, відколи ВООЗ проголосила COVID-19 пандемією. Сотні мільйонів людей живуть у режимі суворого карантину. Багато українців потрапили під коронавірусну хвилю скорочень на роботі.

Чимало людей раптово почали працювати з дому, інші і зовсім залишилися без роботи. Поки ваша професія не така популярна через карантин, можна знайти тимчасову роботу не за своєю спеціальністю. Про це – це у матеріалі 24 каналу.

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За словами менеджера компанії EY Антона Новаковського, можна знайти професію, яка потребує менше часу для опанування – наприклад, торгівлю. Водночас, аби вивчити програмування, знадобиться більше часу.

"Якщо трапилась така ситуація, що ви змушені змінити роботу, то якщо звернете увагу на сектори, які набирають співробітників, точно знайдете саме ту вакансію, яка потрібна вам", – переконаний фахівець.

Цікаво! Попри пандемію, майже третина компаній всього світу запланували розширення. Тобто ще є такі фірми, які й надалі шукають собі працівників на наступний 2021 рік.

"Щодо актуальності професій під час пандемії – це торгівля, транспорт, технологічний та фармацевтичний сектори", – зауважив Антон Новаковський.

Обираєте роботу – треба діяти за певними правилами

Якщо людина вибирає роботу або ж перекваліфіковується на іншу – потрібно діяти за певними правилами. Детальніше про це розповів Микола Скиба, експерт з освіти Українського інституту майбутнього.

Він рекомендує уявити 4 кола, на яких написано "добре вмію", "люблю це", "платять гроші "і "це потрібно світу" або "дає статус". За словами експерта, займатися варто тим, що є на перетині цих кіл.

Тобто найкращим рішенням буде не йти в іншу сферу, а залишитися там, де ви – найкращі. Здобувайте нових знань – будьте цікавим для роботодавця. Безпрограшним варіантом є поєднання кількох робіт.

Крім цього, Скиба також зауважив, що є таке поняття як гік-економіка. Вона передбачає одночасну зайнятість одразу у кількох проєктах.

Вони можуть бути як одного спрямування, так і суміжних. До цього варто звикати і дуже часто шукати такі варіанти, де ви можете знадобитись як фахівець,

– підкреслив експерт.

Але це не означає що ви стрімголов маєте бігти з однієї роботи на іншу. Не забувайте про диджиталізацію, а саме дистанційну роботу. Онлайн-консультації, продажі в інтернеті – все це можна робити вдома, не встаючи з ліжка.

Декілька корисних порад від HR:

Криза – це виклик, випробування та вихід з зони комфорту. Якщо вам необхідно змінити роботу, насамперед – подивіться на український ринок, які сектори не мають людей.

Проаналізуйте, як змінюється економіка в цілому та які тренди є безпосередньо у ваших галузях.

Почніть сприймати професію не як професію, а як набір навичок.

З'ясуйте, що саме вам потрібно вивчити, аби бути конкурентоспроможним на ринку праці.

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