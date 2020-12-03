Прошло более 7 месяцев, с тех пор когда ВОЗ провозгласила COVID-19 пандемией. Сотни миллионов людей живут в режиме строгого карантина. Многие украинцы попали под коронавирусную волну сокращений на роботе.

Многие внезапно начали работать из дома, другие и вовсе остались без работы. Пока ваша профессия не столь популярна из-за карантина, можно найти временную работу не по своей специальности. Об этом – в материале 24 канала.

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По словам менеджера компании EY Антона Новаковского, можно найти профессию, которая требует меньше времени для освоения – например, в торговле. В то же время, чтобы изучить программирование, понадобится больше времени.

"Если случилась такая ситуация, что вы вынуждены сменить работу, то если обратите внимание на сектора, которые набирают сотрудников, точно найдете именно ту вакансию, которая нужна вам", – убежден специалист.

Интересно! Несмотря на пандемию, почти треть компаний всего мира запланировали расширения. То есть еще такие фирмы, которые и в дальнейшем ищут себе работников на следующий 2021 год.

"Об актуальности профессий во время пандемии – это торговля, транспорт, технологический и фармацевтический сектора", – отметил Антон Новаковский.

Выбираете работу – надо действовать по определенным правилам

Если человек выбирает работу или переквалифицируется на другую – нужно действовать по определенным правилам. Подробнее об этом рассказал Николай Скиба, эксперт по образованию Украинского института будущего.

Он рекомендует представить 4 круга, на которых написано "хорошо умею", "люблю это", "платят деньги" и "это нужно миру" или "дает статус". По словам эксперта, заниматься следует тем, что есть на пересечении этих кругов.

То есть лучшим решением будет не идти в другую сферу, а остаться там, где вы – лучшие. Приобретайте новых знаний – будьте интересным для работодателя. Беспроигрышным вариантом является сочетание нескольких работ.

Кроме этого, Скиба также отметил, что есть такое понятие как гик-экономика. Оно предусматривает одновременную занятость сразу в нескольких проектах.

Они могут быть как одного направления, так и смежных. К этому следует привыкать и очень часто искать такие варианты, где вы можете понадобиться как специалист,

– подчеркнул эксперт.

Но это не значит что вы сломя голову имеете бежать с одной работы на другую. Не забывайте о диджитализацию, а именно удаленную работу. Онлайн-консультации, продажи в интернете – все это можно делать дома, не вставая с постели.

Несколько полезных советов от HR:

Кризис – это вызов, испытание и выход из зоны комфорта. Если вам необходимо сменить работу, прежде всего – посмотрите на украинский рынок, какие сектора не имеют людей.

Проанализируйте, как меняется экономика в целом и какие тренды являются непосредственно в ваших отраслях.

Начните воспринимать профессию не как профессию, а как набор навыков.

Выясните, что именно вам нужно изучить, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.

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