Представники світової бізнес-спільноти підкреслюють, що у 2020 році ми зіштовхнулися з такою кількістю стрімких змін та інноваційних технологій, на засвоєння яких у звичайних умовах знадобилися б роки. Нещодавно нам важко було уявити, що представники 90% галузей працюватимуть не виходячи з дому. Сьогодні це можливо завдяки великому технологічному прогресу.

В умовах пандемії дистанційна робота стала нашою буденністю та необхідністю. Можливо, раніше ви працювали вдома, адже виховували дитину, відчували складнощі комунікації в соціумі або просто воліли не виходити із зони комфорту. Але сьогодні нами керує та змушує бути ізольованими від суспільства саме COVID-19, розповідають Інновації 24.

Шукаєте готові способи заробити додаткові гроші прямо зараз? Ми маємо для вас декілька дієвих варіантів.

Тестуйте вебсайти

Зазвичай ви можете заробляти від 5 до 60 доларів на годину на тестуванні вебсайтів. Для цього не потрібно володіти передовими технічними навичками. Вам платять за ваш відгук про дизайн, функціональність та макет вебсайту.

UserTesting, Enroll, TestingTime – онлайн майданчики, де ви можете тестувати вебсайти.

Станьте блогером, ютубером чи подкастером

Справедливе попередження: не очікуйте заробити гроші одразу ж. Однак, якщо ви регулярно постачаєте якісний контент, це перевірений спосіб заробляти на життя, не виходячи з дому.

Звичайно, перед тим, як потрапити в цю "індустрію", потрібно визначити, якими ідеями ви хочете поділитися зі світом. Це повинна бути область, яка вам добре знайома, і вона повинна бути унікальною. Вам також доведеться інвестувати в домен, розміщуючи та просуваючи свій контент.

Коли ви створите його, саме тоді почнете отримувати прибуток від свого блогу, каналу на YouTube або подкасту. Ви зможете це зробити за допомогою реклами та афілійованих осіб.

Відкрийте власний бізнес електронної комерції

Дієвий та надійний спосіб заробляти гроші вдома – це наявність власного вебсайту електронної комерції. Завдяки таким рішенням, як Shopify, BigCommerce або WooCommerce, створити та просувати свій магазин – надзвичайно просто. Однак, вам потрібно заздалегідь виконати певну роботу та запастися терпінням. Визначіть, які товари ви збираєтеся продавати і як ви будете рекламувати свій інтернет-магазин.

Вихід на ринок фрілансу

Незалежно від того, яким рівнем кваліфікації чи досвіду ви володієте, там справді чекають на вас: від віртуальних помічників та письменників, до графічних дизайнерів та маркетологів.

Звичайно, досвідченість та спеціалізовані й професійні навички – запорука високого доходу. Початківець може швидко знайти роботу на біржах фрілансу, таких як: Fiverr, Toptal, Flexjobs, UpWork, Advego, Text.ru. Крім того, безліч вакансій роботодавці розміщують в телеграм-каналах: Workplace, uCan та інші.

Продайте свої знання.

Ви фахівець у певній галузі? Тоді ви можете скористатися своїми знаннями та досвідом, організувавши вебінари або розробивши онлайн-курс.

Працюйте оператором чату

Заробітна плата починається з 11 доларів на годину. Але якщо ви швидко друкуєте та володієте міцними навичками обслуговування клієнтів, це ще один простий, доступний та легальний спосіб заробляти гроші не виходячи з дому. Крім того, вам не потрібно розмовляти з людьми телефоном.

Забезпечуйте технічну підтримку

Ви відомі своїми божевільними навичками усунення несправностей та любите допомагати іншим? Якщо так, тоді ви можете розглянути можливість стати представником технічної підтримки.

Важливо! Остерігайтеся шахрайства та завжди перевіряйте дані на офіційних сайтах.

Перекладайте та переписуйте

Якщо у вас є комп’ютер, надійний Інтернет і ви швидко набираєте текст, ви можете заробляти гроші, перекладаючи матеріали або розшифровуючи аудіо-, відео- чи текстові файли. Ви матимете перевагу, якщо вільно володієте англійською мовою.

Ви можете продати свої послуги на власному сайті, фріланс-біржах або нішевих сайтах, таких як: TranscribeMe чи Gengo.

Створіть рекламне агентство на Facebook

Якщо ви маєте досвід роботи в галузі реклами або маркетингу – можете створити рекламне агентство на Facebook. Проте, ви повинні чітко знати, як використовувати цей інструмент для стимулювання продажів.